Em 2026, Messi e Cristiano Ronaldo vão bater o recorde de Copas disputadas

O argentino e português chegam ao sexto mundial, uma marca inédita

Montagem sobre fotos/Reprodução/EFE/EPA/PETER KLAUNZER/Twitter/@francefootball

A Copa de 2026 começa em 11 de junho e, pela primeira vez, dois jogadores vão disputar o sexto mundial da carreira: Lionel Messi, da Argentina, e Cristiano Ronaldo, de Portugal. Abaixo, a lista dos recordistas:

Messi (Argentina): 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Cristiano Ronaldo (Portugal): 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Carbajal (México): 1950, 1954, 1958, 1962 e 1966

Matthäus (Alemanha): 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998

Rafa Márquez (México): 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018

Andrés Guardado (México): 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022

Com 42 seleções e 104 jogos, a Copa, organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, será a mais longa da história. Pela primeira vez, o campeão (assim como os demais semifinalistas) fará oito partidas na campanha e não mais sete. Messi é o atleta com o maior número de duelos na história:

Lionel Messi (Argentina): 26 jogos (2006-2022)

Lothar Matthäus (Alemanha): 25 jogos (1982-1998)

Miroslav Klose (Alemanha): 24 jogos (2002-2014)

Paolo Maldini (Itália): 23 jogos (1990-2002)

Cristiano Ronaldo (Portugal): 22 jogos (2006-2022)

Uma outra marca que pode ser superada em 2026 é a do treinador com o maior número de partidas. Helmut Schön, campeão em 1974, comandou a Alemanha em 25 jogos de mundiais, de 1966 a 1978. O francês Didier Deschamps, com 19 jogos, pode chegar a 27, caso os “azuis” fiquem entre os quatro melhores colocados.

Por último, a disputa pela artilharia promete ser acirrada. O alemão Miroslav Klose é o recordista de gols em Copas: 16. Lionel Messi, com 13, e Kylian Mbappe, com 12, devem protagonizar um embate histórico na tentativa de superar a marca. Os dois já brigaram pela artilharia da Copa de 2022 e o atacante francês levou a melhor sobre o argentino: 8×7.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.