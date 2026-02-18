Jovem Pan rememora narração de Paulo Planet Buarque na Copa de 1970

O jornalista brasileiro, que morreu no último dia 13, transmitiu jogos do mundial em língua espanhola

ARQUIVO/ESTADÃO CONTEÚDO México, Guadalajara, 07/06/1970. Time posado da Seleção do Brasil que enfrentou a Inglaterra no estádio Jalisco, no México. Da esquerda para a direita, de pé: Carlos Alberto; Brito, Piazza, Félix, Clodoaldo e Everaldo. Agachados: Jairzinho, Rivelino, Tostão Pelé e Paulo Cesar Caju.



Em agosto do ano passado, escrevi uma coluna em homenagem ao jornalista e advogado Paulo Planet Buarque. Nascido em outubro de 1927, ele começou a carreira nos Diários Associados, passou pela Gazeta Esportiva, Rádio Panamericana (Jovem Pan), Bandeirantes e TV Record. Formado em direito e ligado ao São Paulo Futebol Clube, trabalhou por 30 anos no Tribunal de Contas do Município. Infelizmente, Paulo Planet nos deixou no último dia 13 de fevereiro, aos 98 anos. O profissional estava recluso há anos por causa de problemas de saúde e vinha sendo cuidado pela família.

Em uma longa carreira no esporte, o primeiro mundial que ele cobriu foi o de 1950, no Brasil. Em 1954, na Suíça, se envolveu em uma briga com policiais depois da derrota da equipe nacional para a Hungria, em Berna. Em 1970, ano do tricampeonato, o empresário mexicano Emilio Azcárraga o convidou para narrar a Copa pela Televisa, ainda Telesistema Mexicano. Planet aceitou a missão, apesar de nunca ter narrado um jogo de futebol, ainda mais em outra língua. Ele dividiu o trabalho com o mexicano Pedro Carbajal.

Aqui no “Memória da Pan”, compartilho uma relíquia: um compacto de meia hora do jogo entre Brasil e Inglaterra, no Estádio Jalisco, em Guadalajara, pela segunda rodada do mundial de 1970 (7 de junho). O duelo é um dos mais emblemáticos da campanha nacional rumo ao tricampeonato. Paulo Planet Buarque narra o primeiro tempo e Pedro Carbajal, o segundo, com destaque para o gol único de Jairzinho.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.