A Seleção e a dúvida sobre o ‘craque salvador’

Declarações que o colocam um jogador como ‘salvador’ quase divino podem gerar nos outros atletas uma mistura incômoda de frustração, raiva contida e sensação de injustiça

Vitor Silva/CBF Parte dos brasileiros defendem a convocação de Neymar para a Copa do Mundo



O peso do ‘Salvador’: ter um ‘herói’ na Seleção faz com que todos percam

Você certamente já ouviu frases como: “Neymar, mesmo com uma perna quebrada, é melhor do que todos que estão na Seleção.”

Cada torcedor tem o direito de ter sua opinião.

Mas já parou para pensar no que os demais jogadores da Seleção sentem e pensam quando escutam esse tipo de comentário?

Recorri à psicologia do esporte para refletir sobre esse tema tão brasileiro.

O Brasil tem uma cultura futebolística que valoriza profundamente o craque individual. Neymar, sem dúvida, é respeitado pelos companheiros — e acredito que esse respeito seja genuíno.

No entanto, declarações que o colocam como um “salvador” quase divino podem gerar nos outros atletas uma mistura incômoda de frustração, raiva contida e sensação de injustiça.

É como se, independentemente do que façam, eles fossem vistos como “opção inferior”.

Jogam mal? A torcida logo grita pelo Neymar.

Jogam bem? Mesmo assim, surge o “com ele seria melhor”.

Para alguns jogadores, isso pode servir como combustível interno e motivação extra.

Para outros, porém, vira um peso que desmotiva e gera insegurança.

A psicologia explica bem esse mecanismo.

Pela teoria da comparação social, esse tipo de narrativa tende a diminuir a autoestima e fazer o atleta questionar o próprio valor. Pode gerar medo excessivo de errar, ansiedade e pressão desnecessária. Atletas com maior maturidade mental conseguem filtrar melhor esses comentários, pensando algo como: “Quem fala isso não treina com a gente todo dia e não sabe da realidade do grupo”.

Nada disso significa fraqueza. Significa ser humano em um esporte extremamente apaixonante… e, ao mesmo tempo, bastante cruel.Imagino que os psicólogos da Seleção Brasileira estejam atentos a essa dinâmica constante dentro do vestiário.

E esses comentários da torcida e da mídia têm o poder de influenciar a decisão do treinador sobre convocar ou não o Neymar?Indiretamente, sim. A pressão da opinião pública faz parte do ambiente e não pode ser ignorada.

Porém, na grande maioria das vezes, o treinador toma a decisão com base em critérios técnicos, físicos, táticos e no momento atual do jogador.No final das contas, o futebol de Seleção é, acima de tudo, um esporte coletivo.

Quando a narrativa transforma um único jogador em “super-herói” e os demais em coadjuvantes, todo mundo sai perdendo: o craque vira alvo de uma cobrança quase insana, e os companheiros podem perder confiança e protagonismo.

A psicologia não é uma ciência exata, mas nos ajuda a entender melhor o que realmente acontece dentro do vestiário da Seleção.

E você, o que acha dessa dinâmica?

Os comentários “Neymar salvador” ajudam ou atrapalham o desempenho do grupo?

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.