Abel e a tática ‘Nós contra Eles’: resultados ou performance?

Com poucas palavras, técnico alviverde consegue unir a torcida do Palmeiras e irritar rivais e boa parte da imprensa

Karen Fontes/iShoot/Estadão Conteúdo Abel Ferreira mais uma vez usou a entrevista coletiva para polarizar



Abel Ferreira mais uma vez usou a entrevista coletiva para polarizar.

Com poucas palavras, ele consegue unir a torcida do Palmeiras e irritar rivais e boa parte da imprensa. Enquanto o Verdão segue líder do Brasileirão e classificado nas outras competições, o técnico português ganha munição de sobra para manter seu estilo combativo.

Abel é assumidamente fã de Luiz Felipe Scolari. E não é à toa. Felipão, em diversos momentos da carreira, utilizou com maestria a tática do “nós contra eles”. O elenco abraçava a narrativa, se motivava e os resultados apareciam. Tudo indica que Abel caminha na mesma direção.

Porém, o que vemos é o clássico debate entre resultados e performance.

A grande maioria dos críticos — inclusive parte da própria torcida, que Abel costuma classificar como “não palmeirenses” — reclama da estética do jogo. Mesmo com um elenco caro, investimentos pesados e nomes de alto nível, o time raramente encanta ou empolga como seu potencial permitiria.

Enquanto o Palmeiras estiver no topo da tabela, Abel terá argumentos sólidos para rebater as críticas. Resultados falam mais alto. Mas se a liderança apertar, se vierem eliminações doloridas ou tropeços seguidos, o bordão “joga pouco” vai ganhar força e pesar cada vez mais sobre o treinador.

É o eterno dilema do futebol brasileiro: vale mais ganhar feio ou jogar bonito e perder?

Abel, por enquanto, tem respondido à sua maneira.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.