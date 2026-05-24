Irã muda base, sai dos EUA e vai para Tijuana

Foto por - / AFP Uniforme da seleção iraniana



A Federação Iraniana de Futebol anunciou oficialmente neste sábado (23 de maio) uma mudança importante nos planos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A seleção iraniana deixou de lado a base inicialmente prevista em Tucson, no Arizona (EUA), e agora vai se concentrar em Tijuana, no México.

O presidente da federação, Mehdi Taj, confirmou que a FIFA aprovou a alteração após uma série de reuniões realizadas nos últimos dias.

A delegação iraniana ficará instalada no centro de treinamento do Club Tijuana, com hospedagem no hotel Marriott. A localização foi escolhida por oferecer toda a estrutura necessária: campos de treinamento, academia, restaurante privativo e fácil acesso.

Os principais motivos para a mudança são:

dificuldades na obtenção de vistos americanos para a delegação;

questões logísticas complicadas nos Estados Unidos;

preocupações com segurança, em meio às tensões geopolíticas atuais no Oriente Médio.

A seleção está atualmente em pré-temporada na Turquia. Com a nova programação, o time viaja direto para o México e só entrará em território americano nos dias das partidas.

Tijuana fica na fronteira com a Califórnia, o que facilita bastante os deslocamentos. A viagem até Los Angeles, onde o Irã deve disputar alguns jogos, dura cerca de 55 minutos de voo — uma opção muito mais prática do que a base anterior no Arizona.

Os adversários do Irã serão:

Nova Zelândia;

Bélgica;

Egito.

Torcedores e jornalistas iranianos celebraram a decisão. Para muitos, a mudança representa mais tranquilidade, evita possíveis problemas com vistos e aumenta a sensação de segurança para a delegação.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.