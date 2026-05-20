Neymar convocado machucado: risco ou aposta certa?

Expectativa é que Neymar chegue à Granja Comary (apresentação marcada para o dia 27 de maio) sob cuidados especiais do departamento médico da CBF

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Camisa 10 não deve disputar mais nenhum jogo pelo Santos até a Copa



Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 mesmo sem plenas condições físicas. O atacante sofreu um edema muscular moderado na panturrilha direita durante a derrota do Santos para o Coritiba, no último domingo (17 de maio). O problema, embora não seja grave, exige tratamento e fisioterapia intensiva nas próximas semanas.

O camisa 10 não deve disputar mais nenhum jogo pelo Santos até a Copa. Aliás, esse planejamento de preservação de carga já existia antes da contusão, mas o edema reforçou a decisão. Ele deve permanecer à disposição do clube apenas até o dia 26 de maio, quando se apresentará à Seleção Brasileira.

A expectativa é que Neymar chegue à Granja Comary (apresentação marcada para o dia 27 de maio) sob cuidados especiais do departamento médico da CBF. A comissão técnica planeja uma recuperação dedicada para que ele esteja apto na estreia contra o Marrocos, em 13 de junho.

E os amistosos preparatórios?

No amistoso de despedida contra o Panamá (31 de maio, no Maracanã), a tendência é de extrema cautela. Entrar em campo representa um risco desnecessário neste momento. É bem possível que ele seja poupado ou entre apenas por poucos minutos, caso haja condições mínimas.

(31 de maio, no Maracanã), a tendência é de extrema cautela. Entrar em campo representa um risco desnecessário neste momento. É bem possível que ele seja poupado ou entre apenas por poucos minutos, caso haja condições mínimas. Depois, a Seleção viaja para os Estados Unidos. No amistoso contra o Egito (6 de junho), a lógica deve ser a mesma: treino leve, tratamento e, no máximo, participação simbólica.

(6 de junho), a lógica deve ser a mesma: treino leve, tratamento e, no máximo, participação simbólica. Já na estreia contra o Marrocos, a dúvida permanece grande. A CBF e Ancelotti apostam na experiência e no talento de Neymar, mas o histórico recente de lesões torna a situação delicada.

Essa convocação “com ressalvas” lembra o clima de mistério que cercou a lista final. A Seleção optou pela aposta emocional no maior artilheiro da história da Canarinho, priorizando sua recuperação total nas próximas três semanas. Resta agora acompanhar dia a dia como o corpo de Neymar, aos 34 anos, responderá ao tratamento.

A ver…

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.