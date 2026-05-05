Infantino garantiu a reeleição na FIFA, 300 dias antes

Nem o período eleitoral começou oficialmente e o suíço já conquistou o apoio de 111 confederações das 211 que têm direito a voto. Isso significa maioria absoluta no primeiro turno

WILLIAM OESTE/AFP O presidente da FIFA, Gianni Infantino, é visto nas arquibancadas durante a partida de futebol do Grupo B da Copa do Mundo Feminina de 2023 entre Canadá e Austrália, no Melbourne Rectangular Stadium, também conhecido como AAMI Park, em Melbourne, em 31 de julho de 2023.



Faltam cerca de 300 dias para o Congresso da FIFA e o presidente Gianni Infantino já pode comemorar: sua reeleição está praticamente garantida.

Nem o período eleitoral começou oficialmente e o suíço já conquistou o apoio de 111 confederações das 211 que têm direito a voto. Isso significa maioria absoluta no primeiro turno.

Bloco africano, asiático e sul-americano garante a vitória

As confederações da África, Ásia e América do Sul prometeram votos maciços a Infantino. O principal motivo? Dinheiro na conta.

Sob sua gestão, o repasse anual da FIFA para cada associação nacional quadruplicou: subiu de US$ 2 milhões para US$ 8 milhões por ciclo de quatro anos. Para muitas federações menores, esse aumento mudou completamente o jogo.

Torcedor paga caro, dirigente comemora

Enquanto o torcedor reclama dos preços altos dos ingressos da Copa do Mundo, os dirigentes estão felizes. Infantino tem sido direto nos bastidores: os bilhões gerados com ingressos, direitos de TV e patrocínios vão priorizar as confederações — ou seja, exatamente quem vota nele.

Resultado: sua base eleitoral está radiante.

Europa critica, mas não tem força para impedir

O principal foco de oposição vem da UEFA, que reúne 55 votos. Os europeus questionam duramente:

A expansão dos Mundiais

O calendário sobrecarregado de jogos

Questões de direitos humanos

No entanto, mesmo sem o apoio europeu, Infantino já tem os votos necessários para se reeleger. A Europa protesta, mas não tem poder suficiente para mudar o rumo.

Cenário atual

Até o momento, nenhum candidato de oposição com real chance de competir apareceu. Com o apoio consolidado e a máquina funcionando a todo vapor, a reeleição de Gianni Infantino parece ser apenas uma formalidade.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.