Florentino: a entrevista que explodiu nas redes

A imprensa espanhola foi predominantemente crítica, com tom de surpresa, reprovação e análise dura

FRANCK FIFE / AFP

É seguro dizer que a entrevista de Florentino Pérez foi a que mais “explodiu” nas redes nos últimos meses no futebol espanhol e europeu. A polêmica ainda rola forte e deve continuar com as eleições e reações do Barcelona.

A imprensa espanhola foi predominantemente crítica, com tom de surpresa, reprovação e análise dura. Florentino atacou a imprensa, negou rumores de saúde, anunciou eleições antecipadas sem renunciar, criticou duramente o Barcelona no Caso Negreira e evitou falar muito de temas esportivos.

O Caso Negreira, um dos maiores escândalos do futebol espanhol moderno, envolve o FC Barcelona e supostos pagamentos para influenciar a arbitragem.

Os críticos (maioria na grande imprensa) apontam falta de autocrítica pela má temporada (sem títulos e derrota no “Clásico” que deu a Liga ao Barça), criação de inimigos imaginários, decadência, exaustão e comentários machistas. O Barcelona estuda ações legais.

Os apoiadores veem um presidente que destruiu a imprensa anti-Madrid, expôs uma campanha orquestrada e mostrou liderança forte, convocando eleições com confiança.

A polêmica continua enorme, do tamanho do Real Madrid.

Até a próxima…

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.