Crise rara no Real: turbulência total antes do ‘El Clásico’

E é nesse clima de vulcão em erupção que a imprensa espanhola diz que Mourinho pode chegar para ajeitar o caos… mas isso ainda não é certo

Divulgação / Real Madrid Zagueiro do Real Madrid Éder Militão



Real Madrid, o clube mais rico do mundo e com um elenco de estrelas, vive um momento de total turbulência. E está a poucas horas de jogar contra o Barcelona, no El Clásico.

O momento é delicado mesmo. Esse período é algo raro na era Florentino Pérez, mas o clube já sobreviveu a piores e voltou mais forte. A diretoria deve fazer uma reformulação profunda no elenco e no comando.

O Real Madrid já teve confusão no tempo dos Galácticos, com egos e tensões, as saídas traumáticas de Raúl e Casillas, discussões acaloradas em 2015/2016 e períodos sem títulos que expuseram grandes rachas.

O que torna esse momento atual especial é a combinação simultânea: fim do ciclo pós-Ancelotti, a chegada de Mbappé que desequilibrou o ataque, mudanças de treinadores, lesões recorrentes e pressão da torcida.

Muitos chamam de pior momento interno em anos. Duas temporadas seguidas sem títulos grandes, La Liga praticamente perdida pro Barcelona, saídas precoces na Champions e na Copa del Rey.

Queda técnica visível, muitas lesões e elenco rachado. E é nesse clima de vulcão em erupção que a imprensa espanhola diz que Mourinho pode chegar para ajeitar o caos… mas isso ainda não é certo. Até a próxima.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.