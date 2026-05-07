Mourinho, o mais poderoso do mundo no Real?

So Real Madrid aceitar todas as exigências do português, ele chegará ao mesmo patamar de autonomia de Guardiola e Simeone

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Mourinho desembarcaria no Bernabéu com carta branca total desde o primeiro dia



Mourinho pode se transformar em um dos treinadores mais poderosos do mundo.

Se o Real Madrid aceitar todas as exigências do português, ele chegará ao mesmo patamar de autonomia de Guardiola e Simeone — mas com uma vantagem relevante: enquanto Guardiola e Simeone construíram esse status ao longo de muitos anos e conquistas (no City e no Atlético), Mourinho desembarcaria no Bernabéu com carta branca total desde o primeiro dia.

Se Florentino Pérez aceitar — e boa parte da imprensa espanhola indica que sim —, Mourinho entraria com um pacote de poder impressionante:

Contrato de dois anos (até junho de 2028);

Porta-voz oficial do clube (ele só falará de futebol);

Autonomia absoluta no vestiário;

Staff próprio;

Reestruturação completa do departamento médico;

Contato direto com o presidente, sem intermediários;

Mando total nas decisões esportivas do dia a dia.

Esse mega poder, se concedido, não viria por generosidade, mas por enorme necessidade. O Real Madrid vive uma crise séria: temporada sem títulos, dezenas de lesões, rachas no vestiário, pressão enorme da torcida e ambiente interno tensionado.

Mas há um alerta importante: se não ganhar logo, o mesmo Florentino que cedeu tudo pode mudar de ideia rapidamente. No Real Madrid, o poder máximo continua sendo — e sempre será — de Florentino Pérez.

É uma aposta arriscada, mas fascinante. Mourinho sabe que pode ser sua última grande chance de voltar ao topo europeu com plenos poderes. O Real, por sua vez, aposta que o “Special One” consiga restaurar a ordem e a mentalidade vencedora que o clube tanto precisa.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.