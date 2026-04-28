Atletas do Irã são liberados para Copa, mas a Guarda Revolucionária é barrada nos EUA 

Organização designada como terrorista pelos Estados Unidos desde 2019, não serão autorizados a ingressar no país

STR / AFP Irã tem jogos marcados em Inglewood, na Califórnia, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e contra a Bélgica em 21 de junho



Os atletas iranianos não terão nenhum problema para entrar nos Estados Unidos durante o Mundial. No entanto, membros ligados à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) — organização designada como terrorista pelos Estados Unidos desde 2019 — não serão autorizados a ingressar no país.

As palavras são do secretário de Estado americano, Marco Rubio: “Ninguém dos Estados Unidos disse a eles que não podem vir. Os atletas não terão nenhum impedimento.”

Rubio foi ainda mais direto: o Irã não poderá levar para o solo americano membros da Guarda Revolucionária disfarçados de jornalistas, técnicos ou dirigentes. Segundo ele, os Estados Unidos não querem prejudicar os atletas, mas também não vão permitir a entrada de terroristas sob qualquer pretexto.

A preocupação existe porque, historicamente, a Guarda Revolucionária Islâmica exerce forte influência sobre diversas instituições iranianas, incluindo federações esportivas. Há registros de que, em eventos anteriores nos EUA, membros de delegações iranianas já tiveram vistos negados exatamente por essas ligações.

Resumo claro:

Atletas e jogadores: via livre.

Toda a comitiva: passará por rigorosa análise de vistos.

de vistos. Qualquer indício de vínculo com a Guarda Revolucionária: negado.

O foco americano é garantir a segurança sem prejudicar a participação esportiva legítima.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.