CBF: grandes patrocinadores, sem títulos recentes; por quê?

Sadia (com um contrato de R$ 400 milhões até 2031), Uber, Volkswagen, iFood e outros entraram (ou voltaram) para o jogo, ampliando o portfólio da entidade em pleno ano de Copa

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO RJ - FUTEBOL/SELEÇÃO BRASILEIRA/CBF/CONVOCAÇÃO/CARLO ANCELOTTI - ESPORTES - Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, anuncia convocação dos jogadores para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em coletiva realizada na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de janeiro, nesta segunda- feira (3). A equipe enfrenta Senegal no dia 15 de novembro e a Tunísia no dia 18. São os últimos compromissos do Brasil em 2025. 03/11/2025 - Foto: SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO



Nos últimos dias, a CBF anunciou mais patrocinadores oficiais — e, pelo volume dos investimentos, são todos grandes players do mercado.

Sadia (com um contrato de R$ 400 milhões até 2031), Uber, Volkswagen, iFood e outros entraram (ou voltaram) para o jogo, ampliando o portfólio da entidade em pleno ano de Copa do Mundo.

Nos clubes, a mesma coisa: anunciantes seguem chegando. Mas nas redes sociais, as perguntas não param: essas empresas não se importam com a reputação das gestões das entidades esportivas? Com os escândalos, as polêmicas, as críticas constantes?

Entendo que sim, elas se importam. Mas priorizam o retorno sobre o investimento (ROI). Enquanto a Seleção Brasileira — ou a argentina, por exemplo — entregar sucesso em campo, emoção global e uma legião de fãs apaixonados, a marca continua valendo ouro.

As gestões polêmicas viram “ruído de fundo”: barulho que incomoda, mas não justifica abandonar um ativo tão rentável.

É o clássico: o show deve continuar.Se um dia o apelo cair de verdade — seca prolongada de títulos, desinteresse do público ou escândalos irrecuperáveis —, aí sim os patrocinadores repensam rápido e saem correndo.

Por enquanto, o campo manda. A bola rolando decide mais do que qualquer manchete.

Outra pergunta que pipocou recentemente: “E o compliance rigoroso nisso tudo? Não tem risco reputacional?”A resposta mais crua é que, nesses casos, o compliance pesa o risco material (o que pode efetivamente impactar o negócio) contra o risco percebido (o que aparece na mídia e nas redes).

E, na prática, adota a mesma lógica: o show deve continuar.

Ah, mas o Brasil não tem títulos recentes… Verdade. A última Copa foi em 2002, e as eliminações recentes doem.

Mesmo assim, para os investidores, a marca Brasil é histórica. O legado imbatível — Pelé, Ronaldo, Romário, a amarelinha, as cinco estrelas — ainda é visto como um tesouro inabalável.

Enquanto houver chance real de brilhar, de entregar visibilidade massiva e emoção, sempre vai existir interesse em vincular a imagem da marca ao poder do futebol.

Isso vale para o mundo todo: da Europa à América Latina, as grandes marcas abraçam o jogo quando a bola rola de verdade.

(Nota do autor: Texto transcrito e ajustado a partir de gravação de áudio original, com correções ortográficas e melhorias de fluidez para leitura)

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.