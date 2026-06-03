Credibilidade no futebol: O ativo mais valioso e mais frágil

Credibilidade funciona como a moeda da confiança: abre portas, reduz custos, atrai bons negócios e protege a instituição em momentos de crise

RAPHAEL CAMPOS DO PRADO/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Objetivo da Federação de Futebol das Ilhas Kiribati (KIFF) é, por meio das Eliminatórias da Oceania, buscar a vaga para a edição do Mundial



Como você sabe, a credibilidade é um dos ativos mais valiosos — e ao mesmo tempo mais frágeis — tanto no mundo corporativo quanto no futebol. Ela funciona como a moeda da confiança: abre portas, reduz custos, atrai bons negócios e protege a instituição em momentos de crise.

No futebol, que hoje é um grande negócio bilionário, não é diferente. Mesmo times com grandes elencos, torcidas apaixonadas e estádios lotados podem sofrer graves consequências quando perdem credibilidade.

Os vilões são bem conhecidos e infelizmente muito comuns no nosso futebol:

Promessas não cumpridas (“vamos ser campeões”, “vamos pagar em dia”, “vamos reformar o estádio”);

(“vamos ser campeões”, “vamos pagar em dia”, “vamos reformar o estádio”); Escândalos de gestão (desvio de recursos, manipulação de resultados, casos de doping);

(desvio de recursos, manipulação de resultados, casos de doping); Falta de transparência (contabilidade criativa, dívidas escondidas, balanços maquiados);

Mau tratamento com torcida e jogadores (aumento abusivo de preços de ingressos, demissões humilhantes, falta de comunicação);

Além do falar bonito de valores, ética, inclusão e sustentabilidade enquanto se pratica o contrário nos bastidores.

Clubes com alta credibilidade costumam ter valor de mercado significativamente maior — em média 40% a 60% mais alto que clubes de porte similar, segundo diversos estudos de marca e valorização no esporte.

Além disso, patrocinadores pagam valores bem mais elevados para se associar a clubes com imagem limpa, estável e bem gerida. Uma marca forte e confiável gera mais receita comercial, melhor valuation em caso de venda de SAF e maior resiliência em momentos difíceis.

Isso não é teoria. Vale para o futebol da Europa, da Ásia e, claro, também para o nosso futebol brasileiro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.