Fim de uma era épica para Pep Guardiola!

Depois de 10 anos incríveis no Manchester City, com 20 títulos conquistados, o catalão anunciou que deixará o comando do clube ao final da temporada 2025/26

Adrian Dennis / AFP O técnico espanhol do Manchester City, Pep Guardiola, e o atacante norueguês #09, Erling Haaland, do Manchester City, reagem após a partida da Premier League inglesa entre Wolverhampton Wanderers e Manchester City no estádio Molineux em Wolverhampton, centro da Inglaterra, em 20 de outubro de 2024.



Pep Guardiola decidiu parar. Foi uma decisão humana, madura e profundamente respeitável.

Depois de 10 anos incríveis no Manchester City, com 20 títulos conquistados, o catalão anunciou que deixará o comando do clube ao final da temporada 2025/26.

Não é uma aposentadoria definitiva, mas uma pausa necessária na carreira de treinador.

Ele mesmo resumiu assim: “Sei que, depois desta etapa com o City, vou parar. Isso é certo, está decidido. O tempo que ficarei parado, não sei… mas vou parar, porque preciso focar em mim, no meu corpo.”

Guardiola vem falando há algum tempo que, após 18 anos comandando grandes equipes a cada três dias, cobrando títulos sem parar, a chama já não é mais a mesma. O futebol exigiu tudo dele — e cobrou um preço alto.

O lado humano pesou muito nessa escolha. A separação da esposa Cristina (que voltou para Barcelona com a filha mais nova), o tempo perdido com os filhos crescendo, a vida social praticamente inexistente e o estresse constante. Ele mesmo já comentou publicamente como a dedicação obsessiva ao futebol afetou sua família. Muitos grandes treinadores pagam essa conta: Ferguson, Mourinho e tantos outros.

Agora, Pep quer respirar, recarregar as energias, aproveitar a família — especialmente o pai, que tem 94 anos — e priorizar a saúde mental e a vida pessoal. Uma decisão assim não cai do céu de uma hora para outra. Tudo indica que foi um conflito interno longo, que foi se acumulando aos poucos.

No campo, ele conquistou tudo.

Transformou o Manchester City em uma potência, deixou um legado inesquecível e escreveu seu nome entre os maiores treinadores da história. Fora dele, escolheu ser humano.

Respeito total por essa escolha.

Fim de uma era épica no Etihad.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.