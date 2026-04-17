Na Inglaterra estão culpando o rabo de cavalo

Eu, como careca assumido, me sinto à vontade pra defender os cabeludos: o problema não é o cabelo longo

Foto por GLYN KIRK / AFP Dominic Calvert-Lewin



Nos últimos dias tivemos duas expulsões polêmicas: o puxão de cabelo na Inglaterra e o caso de segurar a genitália aqui no Brasil. Muita gente já deu opinião sobre as duas.

Mas o caso inglês chamou atenção por outro motivo: a reação de muita gente culpando o rabo de cavalo do Dominic Calvert-Lewin. Teve quem dissesse que “esse penteado ridículo é um convite pro puxão” e que os técnicos deveriam obrigar os jogadores a terem “corte de cabelo decente”.

Eu, como careca assumido, me sinto à vontade pra defender os cabeludos: o problema não é o cabelo longo. O problema é a intolerância com qualquer coisa que fuja do padrão que determinada turma acha “aceitável”.

No futebol, que é arte e expressão, obrigar o atleta a seguir padrão militar de cabelo é exagero. O estilo de cabelo de alguém não é da conta dos outros.

E amanhã, se um careca ganhar uma dividida importante, vão dizer que ele levou “vantagem tática” por não ter cabelo pra puxar… kkk

Resumo da ópera: viver e deixar viver. Deixa o cara jogar do jeito que ele quiser.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.