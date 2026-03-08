O sucesso do Real Madrid em bilheteria é simplesmente inalcançável

Clube lidera o ranking mundial com € 233 milhões em receita de dia de jogo

Photo by Thomas COEX / AFP Atacante francês número 10 doReal Madrid, Kylian Mbappé, comemora o segundo gol de sua equipe, de pênalti, durante a partida de futebol da primeira rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e Olympique de Marseille, no estádio Santiago Bernabeu, em Madri



De acordo com o relatório Deloitte Football Money League 2026 (temporada 2024/25), o clube lidera o ranking mundial com € 233 milhões em receita de dia de jogo — o segundo maior valor da história da lista, atrás apenas do próprio recorde anterior impulsionado pela reforma do Bernabéu.

Isso equivale a quase € 8 milhões por partida em casa (considerando cerca de 30 jogos no estádio por temporada, incluindo LaLiga, Champions e copas).

Nenhum outro clube chega perto: Manchester United fica em €190,7 milhões no total anual, Arsenal em €183 milhões e PSG em €176,6 milhões.Esse resultado não é sorte: é o fruto de uma mega operação a cada jogo no Santiago Bernabéu renovado.

Infraestrutura premium: Capacidade ampliada, áreas VIPs expandidas, hospitalidade de luxo, zonas de comida & bebida gourmet, lojas oficiais e experiências imersivas.

Consumo alto por torcedor: Em jogos grandes (contra Barcelona, City, Bayern…), o gasto médio por pessoa dispara .

Tour no museu e estádio funciona o ano todo e até horas antes dos jogos. É febre entre fãs internacionais (incluindo muitos brasileiros!), gerando receita extra constante.

Engajamento digital e fidelidade: SMS, app oficial, programas de sócios com prioridade em ingressos, descontos e experiências exclusivas mantêm os torcedores conectados e gastando.

Diversificação além do futebol: O Bernabéu agora sedia shows internacionais (Taylor Swift, Coldplay etc.), eventos corporativos e tours diários — transformando o estádio em um “parque de diversões premium” que fatura 365 dias por ano.

O Real Madrid tem 1.141 funcionários fixos (do Vinícius Jr. ao zelador), e nos dias de jogo, empresas terceirizadas contratam entre 2 mil e 5 mil temporários, dependendo do porte da partida.

Há avaliação rigorosa: quem performa bem volta; quem não, fica de fora. É meritocracia pura para manter a máquina azeitada.

Receita total do clube bateu €1.161 bilhão na 24/25 — o maior do mundo pelo terceiro ano seguido, e o segundo consecutivo acima de €1 bilhão (ninguém mais chegou lá).

Enquanto outros gigantes patinam com estádios antigos e limitações, o Real transforma o Bernabéu em uma fonte inesgotável de grana.

Torcedores brasileiros, por exemplo, vão em grande número ao estádio em jogos grandes, e o clube sabe monetizar isso como ninguém — da marca Galácticos à visão empresarial impecável.

No fim das contas: equipe enxuta de empregados fixos + temporários eficientes + fãs leais e globais = máquina de dinheiro invencível.

Quem ainda duvida que o Bernabéu é o estádio mais lucrativo da história do futebol?

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.