Tottenham contrata psicólogo de emergência: vai dar tempo?

O profissional precisa ser discreto, extremamente confiável e capaz de trabalhar no mais alto nível do futebol mundial

JUSTIN TALLIS / AFP

O Tottenham vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. Atualmente na 18ª posição da Premier League, o clube está a apenas 2 pontos da zona de segurança e acumula quase quatro meses sem vencer uma partida na liga (a última vitória foi em 28 de dezembro).

Para evitar o rebaixamento — algo que não acontece há 49 anos —, o Spurs precisa vencer as cinco partidas restantes. Uma missão dura, ainda mais com o elenco demonstrando clara frustração e desânimo.

Diante desse cenário de pressão extrema, o clube tomou uma decisão interessante: anunciou no LinkedIn uma vaga para Psicólogo(a) Líder da equipe masculina principal. E com isso espera melhorar a mentalidade dos jogadores, desenvolver uma cultura de desempenho baseada em princípios psicológicos e ajudar o time a superar o momento delicado.

O cargo foi descrito como uma “função de alto impacto”. O profissional precisa ser discreto, extremamente confiável e capaz de trabalhar no mais alto nível do futebol mundial.

Como todo psicólogo do esporte sabe, a boa psicologia no futebol não funciona como remédio de emergência. Ela é muito mais eficaz quando feita de forma contínua, preventiva e integrada ao longo de toda a temporada.

Um bom profissional certamente pode ajudar em ajustes pontuais e dar suporte emocional imediato, mas é difícil realizar um trabalho profundo e transformador em tão pouco tempo, especialmente com o time já afundado na tabela e sem vitórias há meses.

Como se costuma dizer: o ideal seria ter feito a manutenção antes da confusão se instalar.

Vai ser muito interessante acompanhar esses momentos finais da temporada do Tottenham. O clima é de drama puro. Pode ser um final épico de salvação ou o capítulo mais triste dos últimos 50 anos do clube.

Fico aqui na torcida para que o futebol nos reserve uma boa história — seja ela qual for. Até a próxima.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.