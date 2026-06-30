ID CTVM e a infraestrutura do mercado de capitais: nunca foi tão importante 

O crescimento dos fundos estruturados, do crédito privado e das emissões ampliou o protagonismo de administradores fiduciários, escrituradores, custodiantes e demais agentes que sustentam o funcionamento do mercado de capitais brasileiro.

Quando uma empresa anuncia a emissão de uma debênture, estrutura um FIDC ou lança um Fundo de Investimento em Participações (FIP), a atenção normalmente se concentra no emissor, nos investidores ou no volume captado. Pouco se fala, porém, sobre a estrutura que permite que essas operações existam e funcionem com segurança.

Nos últimos anos, o mercado de capitais brasileiro ganhou escala, diversificou instrumentos e atraiu novos participantes. Com esse crescimento, também aumentou a importância de uma infraestrutura formada por administradores fiduciários, escrituradores, custodiantes, coordenadores, registradoras e outros agentes responsáveis por garantir que cada operação cumpra as exigências regulatórias e funcione ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Para Lidiane dos Santos, da ID CTVM, essa evolução acompanha o amadurecimento do próprio mercado.

“À medida que o mercado de capitais cresce, sua infraestrutura deixa de ser apenas um suporte operacional e passa a ser um elemento estratégico. Quanto mais sofisticadas se tornam as operações, maior é a necessidade de processos sólidos, governança e integração entre todos os participantes. É essa base que permite que o mercado cresça de forma segura e sustentável.”

Uma estrutura invisível para quem investe

Grande parte dessa infraestrutura permanece distante do investidor final, embora esteja presente em praticamente todas as operações do mercado.

Desde a constituição de um fundo até a escrituração de valores mobiliários, passando pela custódia, controle de ativos, processamento de eventos, relacionamento com cotistas e atendimento às exigências regulatórias, existe uma cadeia de atividades que garante segurança, transparência e previsibilidade para emissores e investidores.

Na prática, é essa estrutura que permite que diferentes instrumentos, como FIDCs, FIPs, debêntures, CRIs, CRAs e Notas Comerciais, sejam emitidos, administrados e acompanhados ao longo de toda a sua vigência.

“Quando uma operação chega ao mercado, existe um trabalho técnico extremamente complexo acontecendo nos bastidores. O investidor normalmente enxerga apenas o produto final, mas a confiabilidade do mercado depende da atuação coordenada de diversos participantes que garantem conformidade regulatória, controle operacional e segurança para todos os envolvidos”, afirma Lidiane dos Santos, da ID CTVM.

O crescimento da indústria elevou o nível de exigência

O avanço do crédito privado e dos fundos estruturados aumentou significativamente a complexidade operacional das emissões.

Além do crescimento no volume de operações, a diversificação dos ativos e o aumento do número de participantes exigiram processos mais robustos, maior integração tecnológica e um nível crescente de especialização.

Na avaliação de especialistas, esse movimento deve continuar à medida que empresas utilizem com maior frequência instrumentos estruturados para acessar o mercado de capitais. Nesse cenário, a infraestrutura deixa de ser apenas uma etapa operacional e passa a representar um fator essencial para garantir eficiência, segurança e escalabilidade ao mercado.

O próximo desafio será combinar eficiência e tecnologia

Se a última década foi marcada pelo crescimento do mercado, a próxima tende a ser definida pela evolução de sua infraestrutura.

Digitalização de processos, integração entre plataformas, automação operacional e maior disponibilidade de informações devem transformar a forma como administradores, gestores, distribuidores e investidores interagem.

Para Lidiane dos Santos, essa transformação acontece de forma silenciosa, mas será determinante para sustentar o próximo ciclo de desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.

“A infraestrutura continuará sendo pouco visível para quem investe, mas será cada vez mais decisiva para a evolução do mercado. Quanto mais eficiente, integrada e tecnológica ela for, maior será a capacidade de conectar empresas, investidores e novos instrumentos financeiros com segurança, transparência e agilidade”, conclui Lidiane dos Santos, da ID CTVM.