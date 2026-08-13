Advogado de Augusto Heleno é acusado de agredir esposa grávida

Vítima alega que houve uma discussão e que Matheus Mayer Milanez a empurrou e exigiu que ela fosse embora de casa

Matheus Mayer Milanez, advogado do general Augusto Heleno durante o processo em que foi condenado por tentativa de golpe de Estado, foi acusado de agredir a esposa grávida e teve medida protetiva autorizada pela Justiça do Distrito Federal nesta quarta-feira (12).

O advogado também é candidato a deputado federal pelo Republicanos no Distrito Federal. Segundo o processo, apesar dessa ter sido a primeira vez que a ex-companheira registra um boletim de ocorrência contra Matheus, ela já foi agredida outras duas vezes.

A mulher relata que foi agredida pela primeira vez em dezembro do ano passado, tendo uma testemunha para corroborar sua versão, e foi vítima de Matheus novamente em 13 de junho de 2026, tem registros fotográficos da época. Segundo ela, há fotos do segundo episódio.

Já a terceira agressão, que resultou na medida, teria ocorrido na última segunda-feira (10).

Que por fim relata [a vítima] que está com muito receio do que possa acontecer, pois Matheus é uma pessoa influente e usa disto para deixa-la ainda mais vulnerável, demonstra a necessidade de se conceder medidas para a proteção da ofendida Decisão do TJDFT

Ela alega que houve uma discussão, e que Matheus a empurrou e exigiu que ela fosse embora de casa. A vítima está grávida de 10 semanas. Levando em consideração o tempo de gestação, ela teria sido agredida grávida por duas vezes.

Na decisão, ficou determinado que Matheus não pode chegar a 300 metros da vítima, além de estar proibido de entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc.

A reportagem entrou em contato com Matheus Mayer e espera uma nota oficial. A reportagem será atualizada assim que ela for publicada.

General Heleno

Matheus Mayer Milanez foi o advogado do ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Augusto Heleno, no processo em que ele foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela participação na suposta trama golpista de janeiro de 2023.

A pena foi proposta pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e acompanhada pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux não votou. Além da prisão, Heleno terá de pagar 84 dias-multa, sendo o valor de cada dia equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até a data do pagamento.

O ex-ministro foi condenado por cinco crimes, com as seguintes penas definidas: