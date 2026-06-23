Justiça dos EUA autoriza AGU a atuar em ação de empresa de Trump contra Moraes

A decisão suspende a condenação a revelia do ministro

As empresas deverão responder ao pedido de extinção do processo apresentado pelo Brasil até 7 de julho

A Advocacia-Geral da União (AGU) foi autorizada nesta terça-feira (23) a participar do processo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em ação movida por empresa de Donald Trump nos Estados Unidos.

A decisão suspende a condenação à revelia do ministro, no processo movido pelas empresas Trump Media & Technology Group Corp. e Rumble, Inc., com o objetivo de anular decisões do ministro relativas as empresas em território do Brasil.

A juíza americana Mary Scriven acatou integralmente o pedido da AGU, por meio da Procuradoria Nacional da União de Assuntos Internacionais. O órgão argumentou que as decisões do ministro são jurisdicionais, soberanas do Estado brasileiro.

A condenação foi suspensa até que se resolva o pedido de extinção do processo, representado pelo Brasil.

*Em atualização