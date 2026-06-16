AGU pede extinção de ação da Rumble contra Moraes nos EUA

Advocacia entende que agentes públicos brasileiros precisam do consentimento do Estado para ir a julgamento em tribunais estrangeiros

Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou na segunda-feira (15) uma petição ao tribunal federal da Flórida (EUA) solicitando a extinção da ação judicial proposta pelas empresas Rumble Inc. e Trump Media & Technology Group Corp. contra o ministro Alexandre de Moraes, em atendimento à manifestação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida tem como objetivo promover a defesa dos interesses do Estado Brasileiro e argumenta que decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte do Brasil não podem ser questionadas perante tribunais de Estados estrangeiros.

Para que o Brasil possa promover a defesa do STF, o Estado brasileiro precisa se habilitar nos autos do processo, já que a ação foi proposta apenas contra o ministro Alexandre de Moraes. Por isso, foi apresentada petição requerendo a intervenção do Estado brasileiro na ação judicial.

Na petição, defende que a submissão de atos jurisdicionais soberanos à apreciação de cortes de outros países implica grave ofensa à imunidade de jurisdição, princípio consagrado no Direito Internacional e reconhecido também pela Foreign Sovereign Immunity Act (FSIA, na sigla em inglês), lei federal dos Estados Unidos.

Entre os argumentos apresentados, estão o de que atos praticados por agentes públicos de um Estado soberano não podem ser submetidos, sem o consentimento desse Estado, à jurisdição de tribunais de um Estado estrangeiro. O documento ressalta que o Brasil não consentiu e não consentirá com a apreciação de decisões de nossa Suprema Corte por juízes de outro país, por isso, decisões judiciais brasileiras devem ser cumpridas ou questionadas perante nossos próprios tribunais, de acordo com a lei processual vigente no Brasil.

Conforme a petição, trata-se de uma tentativa de ofensa à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário brasileiro.

Em petição adicional, o Brasil também pediu que o tribunal não aprecie qualquer pedido de declaração de revelia do ministro Alexandre de Moraes antes de apreciar os argumentos apresentados pelo Estado brasileiro. Para o Brasil, os argumentos apresentados tornam descabida qualquer análise de revelia, já que a procedência das alegações do Brasil deve levar à extinção imediata do processo.

Brasil

No requerimento, sustenta-se que o Brasil é a real parte interessada no feito, uma vez que a demanda trata sobre decisão feita pelo Supremo Tribunal Federal no exercício regular de suas competências constitucionais. A não admissão do Estado brasileiro no processo causa prejuízo permanente à sua defesa, já que a adequada proteção dos interesses nacionais não pode ser realizada pelas demais partes do processo.

Por se tratar de um ato jurisdicional vindo de órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, o que configura como um ato de soberania estatal, aplica-se a imunidade de jurisdição prevista na lei dos EUA, sem que se vislumbre qualquer hipótese de exceção legal apta a afastar sua incidência. Com base nesse fundamento, foi requerida a extinção do processo.

O Estado brasileiro apresentou, ainda, três fundamentos adicionais em suporte à aplicação da imunidade de jurisdição.

Os atos praticados por ministro do Supremo Tribunal Federal são protegidos pela regra de common law relativa à imunidade de agentes públicos estrangeiros (foreign official immunity). A Doutrina dos Atos de Estado (Act of State Doctrine), doutrina do direito internacional, veda aos tribunais norte-americanos a apreciação da validade de atos oficiais praticados por um Estado soberano reconhecido dentro de seu próprio território. Os princípios de cortesia internacional (comity) — que orientam os tribunais nacionais a tratar com deferência as leis e os interesses de Estados soberanos estrangeiros — exigem a extinção do processo, a fim de evitar indevida interferência judicial estrangeira em atos de soberania brasileira.

Representação

O Estado brasileiro está sendo representado no caso pelo escritório norte-americano Foley Hoag LLP, que mantém contrato com a Advocacia-Geral da União, desde 2019, para a atuação em processos judiciais nos Estados Unidos.