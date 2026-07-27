Ainda sem vice, Zema é oficializado pelo Novo como candidato à Presidência

Ex-governador de Minas Gerais foi confirmado nesta segunda-feira (27) durante convenção nacional do partido

Zema é oficializado pelo Novo como candidato à Presidência

O Partido Novo oficializou nesta segunda-feira (27), durante convenção nacional realizada em Brasília, a candidatura do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência da República nas eleições de outubro. Entrentanto, a legenda ainda não definiu quem ocupará a vaga de vice na chapa.

O anúncio ocorreu meses após Zema deixar o comando do governo mineiro. Ele renunciou ao cargo em março deste ano para disputar o Palácio do Planalto.

Nas redes sociais, o Novo celebrou a oficialização da candidatura de Zema. “Hoje, a Convenção Nacional do Partido Novo confirma, por unanimidade, sua candidatura à Presidência da República. Zema tem a credibilidade e a experiência que o Brasil precisa para voltar a acreditar no futuro”.

Relembe a trajetória de Zema

Natural de Araxá (MG), Zema tem 61 anos, é empresário e formado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele governou Minas Gerais entre janeiro de 2019 e março de 2026, quando deixou o cargo para disputar a eleição presidencial.

Ao longo de sua trajetória política, Zema manteve aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso em regime domiciliar. Em 2022, apoiou Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial.

Nos últimos meses, porém, o ex-governador mudou a postura e passou a fazer críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL), também candidato à Presidência, principalmente ao questionar sua relação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

A aproximação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro foi revelada após o Intercept Brasil revelar, em maio, mensagens em que o senador pedia recursos ao banqueiro para financiar “Dark Horse”, filme que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.