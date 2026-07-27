Durigan chama Milei de ‘palhaço’ após ofensas a Lula: ‘Indicadores lá são piores’

Sobre a crise diplomática com a Argentina, não há um prazo para o retorno do embaixador do Brasil na Argentina ao país vizinho

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, classificou nesta segunda-feira, 27, o presidente da Argentina, Javier Milei, como “palhaço” ao comentar sobre as falas do chefe de Estado do país vizinho com ataques ao governo brasileiro. Ele concede nesta manhã uma entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco.

Milei, durante convenção do Partido Liberal, em São Paulo, no sábado, 25, chamou Lula de “presidiário” e Moraes de “lixo careca”. Também disse confiar em Flávio Bolsonaro (PL) para “conseguir parar a escória socialista”. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para consultas após os ataques feitos pelo presidente argentino.

“O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta”, declarou Durigan Ele também reforçou os indicadores positivos da economia brasileira: “O Brasil está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial e safra recorde”, afirmou Durigan comentou ainda que o risco-país, no Brasil, está na minha histórica.

Sobre a crise diplomática com a Argentina, não há um prazo para o retorno do embaixador do Brasil na Argentina ao país vizinho. O ato de chamá-lo de volta ao Brasil para reuniões serve como um recado diplomático de forte descontentamento.