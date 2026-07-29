Alckmin é oficializado pelo PSB como vice-presidente na chapa de Lula à reeleição
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) oficializou, nesta quarta-feira (29), Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa do pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reeleição – candidatura de Lula ainda será oficializada.
A confirmação aconteceu durante convenção do partido em Brasília, que contou com a presença de presidentes de partidos aliados, parlamentares e líderes nacionais do PSB. O presidente Lula também participou do evento.
O PSB é o segundo partido a formalizar apoio à pré-candidatura do petista à reeleição. O primeiro foi o Partido Democrático Trabalhista (PDT).
Durante a convenção que oficializou sua candidatura, Alckmin fez críticas ao antigo governo., dizendo que quem não acredita na democracia não devia nem disputar a eleição e pedir voto. “Se não acredita no povo, que deve ser o protagonista de todas as eleições, não deveria disputar eleição”, disse Alckmin.
“Não é possível falar em liberdade querendo derrubar a democracia. A democracia é a guardiã da liberdade. Não é possível falar em liberdade, como no segundo turno da última eleição, utilizando o aparato do Estado para impedir as pessoas de votarem legitimamente e tentando impedir a eleição, propondo a derrubada de um governo eleito.”, disse o vice-presidente.