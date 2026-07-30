Aldo Rebelo aceita convite para coordenar campanha presidencial de Caiado

Ainda em janeiro, o Democracia Cristã havia lançado o ex-deputado federal como pré-candidato à Presidência

O ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo (DC) aceitou, nesta quinta-feira (30), o convite feito pelo pré-candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, e também pelo presidente do PSD e candidato do partido a vice-presidente da república, Gilberto Kassab, para assumir a coordenação política da campanha presidencial.

Segundo nota enviada pela assessoria da campanha de Caiado, a definição ocorreu durante reunião com o coordenador político do PSD Heráclito Fortes, realizada em São Paulo. “Ela representa mais um passo na estruturação da campanha de Caiado”, informaram.

A escolha de Aldo Rebelo seria para reforçar a estratégia de “ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e reunir quadros de reconhecida experiência na formulação de propostas para o país”.

No domingo (29), Rebelo participou da convenção nacional do PSD que oficializou a candidatura de Ronaldo Caiado como presidente.

Em janeiro, o DC havia lançado a pré-candidatura do ex-ministro. No mesmo dia, por meio de suas redes sociais, Aldo Rebelo tinha afirmado que a sua pré-candidatura “estava mantida, conforme convite e compromisso da direção nacional do Democracia Cristã”. “Fui escolhido para levar adiante um projeto de união e desenvolvimento do Brasil, ancorado na minha biografia sem mácula e na minha experiência na administração pública e no Congresso Nacional”, declarou o ex-deputado.