Aliados de Haddad avaliam que Lula precisa alavancar candidatura do petista em SP

Petistas dizem que presidente tem desempenho melhor no estado e querem substituir tese de voto 'Lula e Tarcísio' por dobradinha com Haddad

Aliados de Fernando Haddad (PT) avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisa assumir o papel de principal alavanca da candidatura do petista ao governo de São Paulo. Segundo interlocutores ouvidos pela Jovem Pan, Lula tem desempenho eleitoral superior ao de Haddad no estado e poderia ajudar a reduzir a vantagem do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A avaliação dentro da campanha é que a escolha de Haddad também teve como objetivo fortalecer Lula em São Paulo. O partido perdeu o estado para Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022 e apostava que a candidatura do ex-ministro da Fazenda poderia ajudar o presidente a recuperar espaço entre os eleitores paulistas.

No entanto, integrantes da campanha afirmam que os trackings internos já apontam uma vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em São Paulo. A diferença, segundo os aliados, diminuiu nos últimos dias em meio às polêmicas envolvendo Fábio Luís da Silva, filho do presidente.

A avaliação dos petistas é que Lula tem condições de recuperar o desempenho nas próximas semanas, mas precisa dividir o protagonismo com Haddad para impulsionar o candidato ao Palácio dos Bandeirantes.

Segundo membros da campanha, Tarcísio ainda mantém uma vantagem de cerca de dez pontos percentuais sobre Haddad. A expectativa é que a presença de Lula ao lado do petista ajude a diminuir essa diferença e atraia parte dos eleitores que hoje consideram votar no presidente para o Palácio do Planalto e no governador para o Bandeirantes.

Nos bastidores, uma das missões da campanha de Haddad é justamente desconstruir a tese do voto “Lula e Tarcísio” e fortalecer a associação entre os dois petistas.