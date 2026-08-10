Motta afirma que Republicanos da Paraíba apoiarão campanha de Lula à reeleição

O presidente da Câmara dos Deputados disse a jornalistas que a campanha do chefe do Executivo 'converge' com o que o diretório estadual 'pensa ser o melhor para o país'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (10) que o Republicanos da Paraíba apoiarão a candidatura do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à reeleição. Em entrevista a jornalistas, o parlamentar disse que a campanha do petista “converge” com o que a ala paraibana da legenda “pensa ser o melhor para o país”.

Motta contou que o braço da Paraíba aguardava pela posição do partido sobre a disputa à Presidência da República. Na terça-feira (4), o Republicanos anunciou na convenção nacional que se manteria neutro no pleito, o que permite aos diretórios estaduais decidirem sobre quem apoiarão na disputa presidencial.

Perguntado sobre sua relação com Lula, Motta respondeu que “sempre foi de muito respeito institucional”. O presidente da Câmara afirmou que o chefe do Executivo trata a Casa Baixa “com respeito” e vice-versa.

“Esse respeito é fundamental para a convivência entre os poderes, mas sempre lembrando que são independentes. Quando se fala em altos e baixos, é porque nem sempre um poder tem de concordar com tudo que o outro faz, mas não impede de a convivência ser harmônica, respeitosa e de encontrar pontos de convergência”, declarou Motta.

O presidente da Câmara também afirmou que o Poder Legislativo, durante sua liderança, ajudou bastante com a aprovação de “matérias de interesse do país”. Para Motta, consequentemente, são de interesse do governo federal.