Aliados de Valdemar apostam no retorno de Michelle ao PL; entorno vê saída definitiva

Aliados do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acreditam que a saída de Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher pode arrefecer a crise instalada após a divulgação de um vídeo em que ela critica o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Eles ainda mantém a esperança de que Michelle possa retornar a um cargo no partido após as eleições.



Michelle anunciou sua saída da presidência do PL Mulher no começo da semana, após uma reunião com Costa Neto. A decisão foi tomada após a repercussão da gravação em que ela disse ter sido “humilhada” por Flávio durante uma ligação ao pedir para que ela se afastasse das decisões do partido.



Interlocutores da sigla avaliam que o impacto para a pré-campanha de Flávio é nulo, mas que o afastamento de Michelle do partido pode arrefecer ainda mais a repercussão do vídeo e minimizar a briga dentro da família Bolsonaro.



De acordo com fontes da alta cúpula do PL, as portas para um possível retorno de Michelle estarão abertas e pode acontecer após as eleições a depender dos resultados de outubro. A análise é que Valdemar deve tentar atraí-la novamente após o trabalho feito à frente do PL Mulher.



A expectativa de correlegionários contraria o que aliadas de Michelle apontam nos bastidores. Pessoas próximas da ex-primeira-dama apostam que a decisão de deixar o cargo é definitiva e que o racha provocado na direita pode impactar a campanha de Flávio entre o eleitorado feminino — público com maior proximidade de Michelle e onde o PL historicamente enfrenta mais dificuldade.



Um exemplo citado é o evento que Flávio realizou com mulheres em Brasília, que não contou com a presença das principais lideranças do partido e aliados no Distrito Federal, como a governadora Celina Leão, a senadora Damares Alves e a deputada federal Bia Kicis.



Outro ponto de atenção é sobre o impacto de uma desistência de Michelle na disputa ao Senado pelo Distrito Federal. No encontro que teve com o presidente do PL, a ex-primeira-dama colocou em xeque a sua candidatura e disse que tomará uma decisão nos próximos dias. Para aliadas, a saída da ex-primeira-dama pode atingir a candidatura do senador.