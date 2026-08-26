Amanda Vettorazzo dá voz de prisão a homem por oferta de corrupção; veja vídeo
A vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo, coordenadora da campanha do presidenciável Renan Santos, ambos do Missão, deu voz de prisão a um homem que tentou oferecer propina para ela em troca de uma licitação para compra de câmeras corporais para a Guarda Civil Municipal.
O homem foi preso pela polícia na terça-feira (25) após a ação da parlamentar. Vetorrazzo publicou nas redes sociais um vídeo com o momento da tentativa de suborno.
Na gravação, o homem aparece oferecendo um contrato de R$ 60 milhões com a Prefeitura de São Paulo, dividido em três parcelas de R$ 20 milhões em três anos. Do valor pago à empresa, a oferta é de 5%, que seria repassado como propina à Vetorrazzo, totalizando R$ 3 milhões. A vereadora é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara.
No vídeo, a vereadora chega a perguntar ao homem se ele sabia se o que ele estava fazendo era corrupção, ao que ele responde que sim.
O suposto representante de uma empresa de câmaras teria oferecido um “sinal” ainda de R$ 200 mil para mostrar o comprometimento para realizar a transação.
A Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.
Assuntos
continue lendo
- Aliados de Lula defendem foco em segurança e contas públicas para atrair indecisos João Vitor Revedilho · há 34 minutos
- Ex-dono da Reag envia proposta de delação à PGR com foco em Vorcaro Matheus Alleoni · há 2 horas
- Mendonça deve rejeitar pedido da PGR para tirar caso Lulinha do STF Janaína Camelo · há 2 horas
- Lula diz que irá se reunir com Motta e Alcolumbre para tratar de ‘urgências’ Estadão Conteúdo · há 3 horas