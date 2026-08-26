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Amanda Vettorazzo dá voz de prisão a homem por oferta de corrupção; veja vídeo

A vereadora publicou nas redes sociais um vídeo com o momento da tentativa de suborno

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SP - ELEIÇÕES 2026 - CIDADES - O candidato a presidência pelo Missão, Renan Santos fala com a imprensa sobre um homem suspeito de tentar subornar a vereadora Amanda Vettorazzo dentro de seu gabinete parlamentar. A pessoa detida foi encaminhada para o 1º Distrito Policial de SP, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, na noite desta terça-feira (25). 25/08/2026 - Foto: MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Na gravação, o homem aparece oferecendo um contrato de R$ 60 milhões com a prefeitura de São Paulo MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo, coordenadora da campanha do presidenciável Renan Santos, ambos do Missão, deu voz de prisão a um homem que tentou oferecer propina para ela em troca de uma licitação para compra de câmeras corporais para a Guarda Civil Municipal.

O homem foi preso pela polícia na terça-feira (25) após a ação da parlamentar. Vetorrazzo publicou nas redes sociais um vídeo com o momento da tentativa de suborno.

Na gravação, o homem aparece oferecendo um contrato de R$ 60 milhões com a Prefeitura de São Paulo, dividido em três parcelas de R$ 20 milhões em três anos. Do valor pago à empresa, a oferta é de 5%, que seria repassado como propina à Vetorrazzo, totalizando R$ 3 milhões. A vereadora é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara.

No vídeo, a vereadora chega a perguntar ao homem se ele sabia se o que ele estava fazendo era corrupção, ao que ele responde que sim.

O suposto representante de uma empresa de câmaras teria oferecido um “sinal” ainda de R$ 200 mil para mostrar o comprometimento para realizar a transação.

A Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa do homem. O espaço está aberto para manifestação.

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