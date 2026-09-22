Após Moraes se declarar impedido, Fux se torna relator de caso que envolve Viviane Barci
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator do mandado de segurança que busca obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a liberar informações sobre as entradas e saídas da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, do banqueiro Daniel Vorcaro e do filho do presidente Lula (PT) das dependências do Senado.
Moraes havia sido sorteado relator na sexta-feira (18), mas, na segunda (21), ele se declarou suspeito para julgar o caso.
O pedido foi feito pelo vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo), candidato a deputado federal, após ter um pedido com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) negado pelo Senado. O argumento da negativa foi que os dados de acesso de pessoas às dependências do Senado são informações de caráter pessoal.
Após a negativa do Senado, Kilter acionou a Justiça Federal do Paraná, que declarou sua incompetência para julgar o caso. A juíza Thais Sampaio da Silva Machado entendeu que apenas o Supremo pode julgar um mandado de segurança contra ação do presidente do Senado.
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