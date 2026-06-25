Após polêmica, Flávio diz que ele e Michelle querem ‘livrar o Brasil das mãos do PT’

O senador publicou um vídeo nesta quinta-feira (25) para esclarecer relação com a ex-primeira-dama que diz ter sido 'humilhada' por ele

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse em um vídeo publicado nesta quinta-feira (25) que tem certeza que ele, Michelle Bolsonaro e o Brasil tem o objetivo de “livrar o Brasil das mãos do PT”. A declaração foi feita após polêmica entre ele e a ex-primeira-dama gerada a partir de um vídeo divulgado pela esposa de Jair Bolsonaro na tarde de quarta-feira (24).

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Na publicação, disse ainda que o convite para a reunião organizada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) com lideranças femininas de direita, está de pé. “O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT”, disse.

Michelle x Flávio

Michelle comentou sobre as postagens de Flávio a criticando após opiniões da ex-primeira-dama em relação ao PL Ceará. “Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo. Defendendo André Fernandes e, em consequência, apoiando a aliança com Ciro“, disse.

Além do senador, na época, os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro também comentaram com textos contra Michelle. “Não foi só ele, os irmão vieram juntos – de forma coordenada – com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado.”

Ela disse também que viu o celular para checar se havia alguma mensagem ou ligação perdida de Flávio depois de ver a publicação, com esperança que ele tivesse tentado falar com ela antes de vir a público. “Peguei o telefone e procurei mensagens do Flávio, ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada”, acrescentou.

Por fim, Michelle disse ainda que Flávio vai toda semana em sua casa e, se ele quisesse o apoio da ex-primeira-dama, já teria dito. “O Flávio vai para a minha casa toda semana, mais de uma vez, se ele relamente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha, continuarei recolhida. Não o procurei mais também.”