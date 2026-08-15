Após semanas de indefinição, Cleitinho registra candidatura ao governo de MG

O destino político do senador passou por uma série de mudanças até a definição por parte dele e do partido

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) registrou neste sábado (15) sua candidatura ao governo de Minas Gerais, encerrando semanas de indefinições sobre sua entrada na disputa estadual. O pedido foi protocolado no último dia do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para o registro de candidaturas.

O destino político do senador passou por uma série de mudanças até a definição por parte dele e do partido. No início de agosto, ele anunciou que não disputaria o governo mineiro, mas voltou atrás no dia seguinte.

O Republicanos chegou a rejeitar a candidatura de Cleitinho e afirmar que apresentaria uma chapa própria para a disputa ao governo do Estado e ao Senado, sem citar o nome de Cleitinho.

A demora na definição da candidatura teve reflexos na articulação do campo da direita em Minas Gerais. Enquanto o senador esteve temporariamente fora da disputa, o PL lançou o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, ao governo estadual, com apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Com a confirmação de Cleitinho, os dois passam a disputar espaço entre eleitores alinhados à direita.