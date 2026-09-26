Arruda é multado pelo TRE-DF por publicação sobre candidatura

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) multou na última quinta-feira, 24, o ex-governador José Roberto Arruda (PSD) no valor de R$ 5 mil por publicação em rede social. Além disso, determinou a remoção das publicações. O Estadão procurou o político que afirmou não ter tido conhecimento da multa.



A decisão da Justiça Eleitoral argumenta que postagens veiculadas no Instagram entre os dias 13 e 14 de setembro traziam informações incoerentes com o real estágio do seu processo de candidatura.



Segundo o documento, o vídeo que trazia a mensagem “ELEGÍVEL! BORA PRO SEGUNDO TURNO” e a publicação, feita no dia seguinte, com a expressão “CANDIDATURA AUTORIZADA” podem induzir o eleitorado a erro “quanto à efetiva condição jurídico-eleitoral da candidatura.”



No período, o registro de candidatura de Arruda constava como “indeferido em prazo recursal ou com recurso.”



O TRE argumentou que em processos em que a avaliação de candidatura não chegou à última instância, candidatos podem realizar atos de campanha e continuar na disputa, entretanto, isso não significa que se possa confirmar a elegibilidade ou autorização de candidatura para o eleitorado.



Ainda na quinta-feira, 24, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela rejeição da candidatura de Arruda. A Corte avaliou o recurso do ex-governador contra decisão do TRE, proferida em 3 de setembro, que o declarou inelegível até 2030.



A decisão por unanimidade do TRE tem como base sete condenações por improbidade administrativa relacionadas à Operação Caixa de Pandora. O entendimento do TRE foi seguido pelo TSE.



Na última pesquisa Quaest, o candidato aparece com 17% das intenções de voto, atrás de Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT).



O nome e o número de Arruda ainda apareceram nas urnas, que já estão lacradas, mas seus votos serão anulados.