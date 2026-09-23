Atlas/Bloomberg: 52,3% creem que crise no STF prejudica mais Lula

Pesquisa mediu o impacto da situação na Corte nas candidaturas do petista e de Flávio Bolsonaro

Para 43,4%, aliados de Lula são os principais envolvidos no caso do Banco Master

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23) mostrou que 52,3% do eleitorado acreditam que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) prejudica mais a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para 20,8%, o impacto maior é na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo o levantamento, 15,5% creem que o imbróglio na Corte prejudica Lula e Flávio igualmente. Outros 7,5% avaliam que a crise desencadeada pelo caso do Banco Master não impacta o chefe do Executivo nem o senador. Outros 3,9% disseram não saber.

A pesquisa aferiu também a percepção do eleitorado sobre a ligação de políticos no caso do Banco Master. Para 43,8%, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro são os principais envolvidos. Já 43,4% acreditam ser os aliados de Lula.

São 10,6% os que creem que aliados de Bolsonaro e de Lula estão “igualmente implicados no esquema”. Outros 1,6% disseram ser “principalmente o Centrão”.

De 17 a 22 de setembro, o Instituto AtlasIntel entrevistou 5.015 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 17 de setembro com o número BR-04739/2026.