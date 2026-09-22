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Política

Zanin é sorteado relator de ação para obrigar Alcolumbre a abrir CPI do Master

Petição de Alessandro Viera afirma que os requisitos para criação de comissão foram preenchidos e cita decisão da Corte que ordenou a instauração da CPI da Pandemia

Estadão Conteúdo

Ministro Cristiano Zanin vota para declarar inconstitucional a lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia
Ministro Cristiano Zanin Rosinei Coutinho / STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin foi sorteado nesta terça-feira (22) como relator da ação movida pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a ler o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar a ligação de ministros da Corte com o escândalo Banco Master.

Em sua petição ao STF, Vieira argumenta que não cabe a Alcolumbre decidir quando criar a CPI já que todos os requisitos foram preenchidos — ou seja, apoio de um terço dos senadores, fato determinado e prazo definido. O emedebista cita como precedente a decisão da Corte que determinou ao então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a instalação da CPI da Pandemia, em 2021.

Diante disso, o senador pede que o Supremo determine a Alcolumbre que, em até 48 horas ou na primeira sessão plenária seguinte, leia o requerimento e tome as providências para a instalação da CPI. Vieira também requer que os líderes partidários tenham 48 horas para indicar titulares e suplentes e, se não fizerem isso, que o próprio presidente do Senado nomeie os integrantes.

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