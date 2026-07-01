Atlas/Bloomberg: 52,3% desaprovam trabalho de Lula na Presidência

Pesquisa mostrou também que o governo do petista é avaliado como ruim ou péssimo por 48,3%

Lula registrou queda na aprovação e desaprovação de seu trabalho

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1º) mostrou que 52,3% desaprovam o trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já 45,9% disseram aprovar a gestão do petista.

Ambos percentuais sobre o trabalho de Lula registraram uma queda em comparação a última rodada. Em 26 de abril, 53% disseram desaprovar a gestão do petista, enquanto 47% afirmaram aprovar.

Sobre a percepção do governo Lula, 48,3% disseram avaliar como “ruim/péssimo”. Já 39,7% responderam ser “ótimo/bom”.

Na comparação com a última rodada, a avaliação negativa registrou queda. Antes, 51% disseram que o governo Lula é “ruim/péssimo”. A percepção positiva também caiu. Em 26 de abril, 42% havia respondido “ótimo/bom”.

Já a avaliação regular cresceu de 7% aos atuais 12%.

De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.