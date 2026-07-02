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Política

Atlas/Bloomberg: Caso Wagner desgasta governo, mas não afeta candidatura de Lula

Maioria dos respondentes acredita que ex-líder do PT no Senado recebeu vantagens indevidas do Banco Master
Marcelo Bamonte

Marcelo Bamonte

Petista participou de inauguração de hospital com parlamentar investigado 13 dias após operação da PF. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
Lula e Jaques Wagner Ricardo Stuckert / PR

Uma pesquisa da Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (2), mostrou que, na percepção do eleitorado brasileiro, o possível envolvimento de Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo no Senado, com o Banco Master, desgasta o atual mandato petista, mas pouco influencia a decisão de voto para as eleições presidenciais que ocorrem neste ano.

O percentual de pessoas que pensam que o problema é ‘exclusivamente do senador’ é de 37,8%. Já o número de pessoas que acreditam que o caso afeta diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou na marca de 35,6%. Apenas 23,5% pensam que a ocorrência de Wagner afeta ‘parte do governo’, enquanto que 3% disseram não saber.

Na mesma pesquisa, 74,3% dos entrevistados que ficaram sabendo da operação pensam que Jaques Wagner recebeu vantagens indevidas do Banco. Somente 9,4% pensam que não, enquanto que 16,2% disseram não saber.

Desgaste e eleições

Respondentes que tiveram ciência da operação afirmaram, em sua maioria, que o envolvimento de Wagner ‘piora muito’ a imagem do governo Lula. O percentual chegou a 39,6%. A parcela que acredita que a investigação ‘não afeta’ o atual mandato chegou ao número de 36,2%. Somente 17,5% responderam que ‘piora um pouco’, seguidos de: ‘melhora muito’, com 2,4%; ‘melhora um pouco’, com 2%; e ‘não sei’, com 2,2%.

Sobre as eleições deste ano, a situação permanece favorável a Lula. Uma parcela de 36,2% diz que o possível envolvimento de Wagner ‘não prejudica uma eventual candidatura de Lula à reeleição’. Os que acreditam prejudicar ‘muito’ são 32,4%, enquanto que 28,8% dizem que a situação ‘piora um pouco’ o cenário do atual presidente para vencer as eleições.

Relembre o caso

A Polícia Federal deflagrou, em 18 de junho, a nona fase da Operação Compliance Zero, que teve como um dos alvos o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. A investigação apurou suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento envolvendo pessoas ligadas ao parlamentar e ao Banco Master. Wagner é investigado devido à sua relação próxima com Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master e dono do Banco Pleno. O banqueiro foi o responsável por implementar um sistema de crédito consignado para servidores públicos na Bahia, enquanto Wagner era governador, que depois passou a fazer parte do Master. 

Recentemente, nesta quarta-feira (01), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou Wagner durante o anúncio da inauguração do Hospital Estadual do Litoral Norte, no município de Alagoinhas, na Bahia. Durante seu discurso no evento, Lula falou de sua relação com o senador Jaques Wagner e outros políticos do estado, dizendo que “a gente escolhe companheiros” e “nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão”.

De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.

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