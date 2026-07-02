Atlas/Bloomberg: Flávio é o nome mais forte na direita para suceder Bolsonaro

Pesquisa mostrou que o senador detém a preferência do eleitorado para liderar o espectro político na ausência do ex-presidente

Uma pesquisa da Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (2) mostrou que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é o nome mais forte na direita. Dos entrevistados que se identificam com a vertente política, 43,2% disseram que o parlamentar é o melhor opção para liderar o grupo e as pautas conservadoras na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O segundo nome mais forte é do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O congressista detém 18,4% da preferência do eleitorado.

Na sequência, aparecem:

Renan Santos (Missão): 14,5%;

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 8,6%;

Eduardo Bolsonaro (PL): 4,5%;

Michelle Bolsonaro (PL): 3,9%;

Ronaldo Caiado (PSD): 3,5%;

Romeu Zema (Novo): 1,4%;

Aécio Neves (PSDB): 0,4%.

O levantamento mostrou ainda que 1,6% dos eleitores de direita prefere outro nome de liderança.

De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.