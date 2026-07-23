Michelle sela paz com Flávio: ‘Eu te desculpo’

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais aceitando o pedido de desculpas do senador Flávio Bolsonaro, feito também em vídeo nesta quinta-feira (23). “O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior que desentendimentos, por isso, aceito seu pedido de desculpas. Eu te desculpo“, disse Michelle.

Segundo apurado pela Jovem Pan, o vídeo de Michelle foi feito em uma confeitaria em frente ao condomínio onde ela vive com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

A reportagem também apurou que o texto da gravação foi escrito pela governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas), a quem a ex-primeira-dama agradece no fim do vídeo pelo “empenho para que este momento de reconciliação acontecesse”.

Michelle disse ainda que recebeu as desculpas do pré-candidato com paz e o agradeceu pelo ato. “Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público pedir desculpas tem muito valor”, completou.

Por fim, ela afirmou que vai se encontrar com o enteado para reorganizar a relação. “Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e, juntos, vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder, Jair Bolsonaro, pelas famílias e pelo Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida”, finalizou Michelle.

Desculpas de Flávio

Mais cedo, Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para pedir desculpas à esposa de Jair Bolsonaro, e convidá-la para fazer parte da sua campanha eleitoral.

“Michelle, renovo o convite para caminharmos juntos, defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união. Tenho convicção que trabalhamos pelos mesmos objetivos”, disse Flávio.

Em outra parte do vídeo, o senador, que elogiou o trabalho da ex-primeira-dama no PL Mulher e o cuidado que ela tem o ex-presidente, declarou: “ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e peço mais uma vez desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Nunca foi minha intenção desrepeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”.

Flávio ainda pediu união dos aliados para que os rachas e desentendimentos não sejam exploradores pela oposição.

“Faço um pedido aqui a nossa militância para gente olhar para frente e focar no objetivo principal, que é resgatar o nosso Brasil. Como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades, não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós. Vamos evitar divisão, o momento exige união.”, declarou o senador.

Michelle x Flávio

O atrito entre Michelle Bolsonaro e Flávio começou no dia 25 de junho quando a ex-primeira-dama compartilhou dois vídeos nas rede sociais em que disse ter sido humilhada pelo senador. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou.

O depoimento foi feito em vídeo com duas partes publicado no Instagram de Michelle. Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Em resposta o senador disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que, se fez, “pede desculpas”.

“Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil”, disse o pré-candidato.