Em live de 1h, Flávio critica Lula e imprensa e ignora trégua com Michelle

Pouco antes da live do pré-candidato à Presidência, a ex-primeira-dama fez uma publicação aceitando o pedido de desculpas do senador

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a imprensa, mas ignorou a trégua com Michelle Bolsonaro em live transmitida em seu canal no Youtube feita na noite desta quinta-feira (23).

Pouco antes da live, a ex-primeira-dama publicou um vídeo em suas redes sociais aceitando o pedido de desculpas do senador, feito também em vídeo nesta quinta-feira (23). “O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior que desentendimentos, por isso, aceito seu pedido de desculpas. Eu te desculpo“, disse Michelle.

Durante a transmissão de Flávio, ele voltou a criticar Lula e disse mais uma vez que o presidente “cavou o pênalti” para as tarifas dos EUA aplicadas nos produtos do Brasil e comentou matérias de diversos portais de notícias criticando recentes publicalções sobre ele a respeito das notas emitidas no valor de R$ 1,5 mi para empresas ligadas a Vorcaro. “Eles ficam procurando o que falar mas não há nada contra mim”, disse o senador sobre a imprensa.

Vídeo de Michelle

No vídeo em que aceita o pedido de desculpas de Flávio, Michelle diz que recebeu as desculpas do pré-candidato com paz e o agradeceu pelo ato.

“Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público pedir desculpas tem muito valor”, completou.

Por fim, ela afirmou que vai se encontrar com o enteado para reorganizar a relação. “Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e, juntos, vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder, Jair Bolsonaro, pelas famílias e pelo Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida”, finalizou Michelle.

Desculpas de Flávio

Mais cedo, Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para pedir desculpas à esposa de Jair Bolsonaro, e convidá-la para fazer parte da sua campanha eleitoral.

“Michelle, renovo o convite para caminharmos juntos, defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união. Tenho convicção que trabalhamos pelos mesmos objetivos”, disse Flávio.

Em outra parte do vídeo, o senador, que elogiou o trabalho da ex-primeira-dama no PL Mulher e o cuidado que ela tem o ex-presidente, declarou: “ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e peço mais uma vez desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Nunca foi minha intenção desrepeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai”.

Flávio ainda pediu união dos aliados para que os rachas e desentendimentos não sejam exploradores pela oposição.

“Faço um pedido aqui a nossa militância para gente olhar para frente e focar no objetivo principal, que é resgatar o nosso Brasil. Como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades, não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós. Vamos evitar divisão, o momento exige união.”, declarou o senador.

Michelle x Flávio

O atrito entre Michelle Bolsonaro e Flávio começou no dia 25 de junho quando a ex-primeira-dama compartilhou dois vídeos nas rede sociais em que disse ter sido humilhada pelo senador. “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”, declarou.

O depoimento foi feito em vídeo com duas partes publicado no Instagram de Michelle. Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE) que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) que, conforme Michelle, chamou ao próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Em resposta o senador disse que “nunca maltratou ou humilhou uma mulher” e que, se fez, “pede desculpas”.

“Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil”, disse o pré-candidato.