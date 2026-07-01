Atlas/Bloomberg: Lula tem 48,8%, e Flávio, 42,3% em eventual segundo turno

Pesquisa também mostrou o chefe do Executivo a frente do senador em cenários de primeiro turno

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1º) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual disputa de segundo turno no pleito presidencial. O chefe do Executivo registra 48,8% das intenções de voto, enquanto o parlamentar tem 42,3%.

Em outros cenários de segundo turno, Lula também aparece com vantagem. Contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o chefe do Executivo tem 48% contra 39% do goiano.

Diante do ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula registra 48,2%, enquanto o mineiro tem 38,5%. Em eventual segundo turno disputado com o presidente do Partido Missão, Renan Santos, o chefe do Executivo possui 49,2% contra 28,9% do fundador do Movimento Brasil Liberal (MBL).

Primeiro turno

Nos cenários de primeiro turno testados pela pesquisa, Lula também lidera. Em uma simulação ampla, o petista aparece com 46,3% das intenções de voto. O chefe do Executivo é seguido por:

Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%;

Renan Santos (Missão): 7,8%;

Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%;

Romeu Zema (Novo): 2%;

Joaquim Barbosa (DC): 1%;

Aécio Neves (PSDB): 0,7%;

Samara Martins (UP): 0,6%;

Augusto Cury (Avante): 0,5%;

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%;

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%.

Em segunda configuração, Lula registra 47,2%. Ele é seguido por:

Flávio: 36,3%;

Renan Santos: 7,8%;

Caiado: 3,1%;

Zema: 3%;

Joaquim Barbosa: 1,2%.

De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.