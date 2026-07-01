Atlas/Bloomberg: Lula tem 48,8%, e Flávio, 42,3% em eventual segundo turno
Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (1º) mostrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual disputa de segundo turno no pleito presidencial. O chefe do Executivo registra 48,8% das intenções de voto, enquanto o parlamentar tem 42,3%.
Em outros cenários de segundo turno, Lula também aparece com vantagem. Contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o chefe do Executivo tem 48% contra 39% do goiano.
Diante do ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula registra 48,2%, enquanto o mineiro tem 38,5%. Em eventual segundo turno disputado com o presidente do Partido Missão, Renan Santos, o chefe do Executivo possui 49,2% contra 28,9% do fundador do Movimento Brasil Liberal (MBL).
Primeiro turno
Nos cenários de primeiro turno testados pela pesquisa, Lula também lidera. Em uma simulação ampla, o petista aparece com 46,3% das intenções de voto. O chefe do Executivo é seguido por:
- Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%;
- Renan Santos (Missão): 7,8%;
- Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%;
- Romeu Zema (Novo): 2%;
- Joaquim Barbosa (DC): 1%;
- Aécio Neves (PSDB): 0,7%;
- Samara Martins (UP): 0,6%;
- Augusto Cury (Avante): 0,5%;
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%;
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%.
Em segunda configuração, Lula registra 47,2%. Ele é seguido por:
- Flávio: 36,3%;
- Renan Santos: 7,8%;
- Caiado: 3,1%;
- Zema: 3%;
- Joaquim Barbosa: 1,2%.
De 26 a 30 de junho, o Instituto AtlasIntel entrevistou 4.999 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de um ponto percentual com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 25 de junho com número BR-04582/2026.