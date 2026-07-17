Bolsonaro passou 36 horas soluçando sem parar, diz boletim médico

Segundo o comunicado, houve a necessidade da aplicação de doses extras de medicações específicas

O texto indica que o ex-presidente está estável

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, apresentou quadro de soluços contínuos durante aproximadamente 36 horas, segundo boletim médico divulgado pelo seu médico, Brasil Ramos Caiado, nesta sexta-feira (17).

O paciente vinha apresentando estabilidade nas últimas semanas, porém há 3 dias apresentou recorrência com forte e prolongado episódio de soluço(singulto), de forma continua, com duração aproximada de 36 horas consecutivas. Brasil Caiado

Segundo o comunicado, houve a necessidade da aplicação de doses extras de medicações específicas, que surtiram a resposta esperada.

O texto indica que o ex-presidente está estável, porém com efeitos secundários decorrentes da medicação, como instabilidade crônica do equilíbrio corporal e sonolência.

O médico também ressalta que Bolsonaro segue uma dieta rigorosa, faz fisioterapia, pratica exercícios regulares e recebe cuidados preventivos para a redução de quedas e refluxo gastroesofágico. O documento também diz que as outras medicações de uso contínuo seguem de forma inalterada.