BRB se mostrou um dos bancos mais sólidos do País, diz Celina Leão

A declaração ocorre em meio ao processo de recuperação da imagem institucional do banco após períodos de questionamentos sobre a tentativa de compra do Banco Master

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse nesta quarta-feira (17) que o Banco Regional de Brasília (BRB) esta entre os bancos mais sólidos do País, dada sua capacidade de resiliência.

“Estou no governo há cerca de 60 dias, e foi um momento de trincheiras. Precisamos de toda a força de nossa cidade para tirar o BRB do lugar em que ele estava e colocar na posição que ele ocupa hoje. O BRB se mostrou um dos Bancos mais sólidos do País porque passou por toda a dificuldade que passou”, afirmou durante evento do Grupo Lide, em Brasília (DF).

A declaração ocorre em meio ao processo de recuperação da imagem institucional do banco após períodos de questionamentos sobre a tentativa de compra do Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Autoridades do GDF e dirigentes do BRB passaram a defender publicamente a solidez do banco diante das discussões sobre a aquisição do Banco Master. O argumento é que a relação com Vorcaro não compromete a saúde financeira da instituição.