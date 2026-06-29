BTG/Nexus: 33% avaliam o governo Lula como péssimo

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (29) indicou que 33% dos eleitores avaliam o governo Lula como “péssimo”. Somada à porcentagem dos brasileiros que enxergam o mandato como “ruim“, na marca de 9%, o índice negativo à atual gestão petista chega ao número de 42%. Somente 18% pensam que o governo tem um desempenho “regular”.

Já o índice de avaliações positivas do terceiro governo Lula está na casa dos 38%. Enquanto 20% dos eleitores avaliam o mandato como “bom”, 18% enxergam como “ótimo”. Os números da pesquisa oscilaram em meio a uma semana conturbada para o petista, que teve de lidar com os resultados da operação contra o ex-líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Aprovação e problemas

Quando questionados, de maneira geral, sobre a aprovação do governo, 48% responderam que aprovam, e outros 48% desaprovam o atual mandato. O percentual de eleitores que não sabem ou não responderam é de 4%.

Alguns temas ajudaram a moldar, de forma mais delimitada, a percepção geral do governo. A economia do país continua como tema importante no espectro negativo, 51% dos entrevistados a classificam como ruim ou péssima, 30% como regular e 17% como ótima ou boa. A segurança pública, porém, aparece como elemento principal. A percentual de 29% dos entrevistados a consideram como o principal fator negativo: 15% a apontaram em primeiro lugar.

Outros problemas ainda aparecem na pesquisa, como a corrupção, saúde pública, educação e desemprego. No caso da corrupção, 19% a apontaram em primeiro lugar, enquanto que a saúde pública chegou à marca de 12%. Somente 14% veem a educação como problema principal, enquanto que 11% dizem ser o desemprego.

A pesquisa ouviu 2.009 eleitores entre os dias 26 e 28 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08521/2026.