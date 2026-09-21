BTG/Nexus: Lula chega a 46% e empata tecnicamente com Flávio, com 45%, no 2º turno

No primeiro turno, petista aparece com 40% das intenções de voto contra 37% do senador

Sobre a atual gestão federal, a pesquisa revela um cenário de insatisfação do eleitorado. A soma dos que consideram o governo Lula ruim ou péssimo chega a 45%

A Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (21) aponta que o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) configuram um cenário de acirramento absoluto na corrida ao Palácio do Planalto. No principal cenário estimulado de primeiro turno, o petista aparece com 40% das intenções de voto contra 37% do parlamentar, configurando um empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, o escritor Augusto Cury alcança 6% da preferência do eleitorado, seguido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 5%. O ativista Renan Santos aparece com 3%, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e Samara têm 1% cada. Votos brancos e nulos somam 4%, e 2% não souberam ou não responderam.

Cenário acirrado

A extrema polarização nacional se mantém nas simulações de confronto direto. Em um possível segundo turno entre os dois líderes, Lula marca 46% contra 45% de Flávio Bolsonaro, caracterizando um novo empate técnico estatístico.

O atual presidente também empata tecnicamente com o escritor Augusto Cury, marcando 44% contra 43%, respectivamente. Já contra Ronaldo Caiado, o placar mostra um empate numérico absoluto, com 45% dos votos para cada lado. O petista consegue margens maiores apenas contra Romeu Zema (47% a 41%) e Renan Santos (47% a 39%).

Rejeição aos líderes e avaliação do governo

O levantamento também investigou a rejeição aos pré-candidatos, mostrando que metade do eleitorado (50%) não votaria de jeito nenhum em Flávio Bolsonaro. A resistência ao atual presidente é estatisticamente igual, com Lula rejeitado por 49% dos entrevistados. Zema e Renan Santos marcam 41% de rejeição cada.

Sobre a atual gestão federal, a pesquisa revela um cenário de insatisfação do eleitorado. A soma dos que consideram o governo Lula ruim ou péssimo chega a 45%, enquanto 35% avaliam a administração como ótima ou boa. Outros 18% classificam o desempenho do Executivo como regular e 1% não opinou.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.006 eleitores entre 18 e 20 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00485/2026.