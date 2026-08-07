Caiado diz que câmera corporal inibe policial de ir ao ‘confronto’
O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta sexta-feira (7) que a câmera corporal inibe a ação policial. Em entrevista à Globonews, o ex-governador de Goiás afirmou que o Brasil vive um “estado de guerra” na área da segurança pública.
“Ao invés de ela dar liberdade ao policial para ir ao confronto com bandido, ele prefere se resguardar”, afirmou Caiado.
Ao ser perguntado sobre uma declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de que a câmera corporal protege a sociedade e o policial, Caiado disse que a afirmação não corresponde à realidade da população.
“Respeito a posição do Tarcísio. Agora, eu respeito a minha. Tenho uma corregedoria e sei o estado de guerra que enfrentei em Goiás. Se ele acha isso, tudo bem, mas o que o meu povo de Goiás quer é melhor que qualquer dado”, declarou.