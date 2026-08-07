Cleitinho se reúne com Marcos Pereira após ‘vai e vem’ de candidatura em MG

Após anunciar que desistiu de concorrer ao governo mineiro, o senador pediu para retornar à disputa durante a convenção nacional do partido

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) deve ter uma nova conversa com o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), e com o presidente estadual da legenda, deputado federal Euclydes Pettersen, no final da tarde desta sexta-feira (7) em São Paulo, para tentar reaver sua candidatura ao governo de Minas Gerais. A informação foi divulgada pela assessoria de Cleitinho.

Novo encontro será realizado após o diretório do Republicanos de Minas Gerais decidir, na madrugada de quinta-feira (6) que lançará chapa própria para a disputa ao Palácio Tiradentes e ao Senado.

Sem citar o nome de Cleitinho, o partido informou à Justiça Eleitoral que vai oficializar as candidaturas até o fim do prazo legal para registro dos nomes, em 15 de agosto.

Após anunciar que desistiu de concorrer ao governo mineiro, Cleitinho pediu para retornar à disputa durante a convenção nacional do Republicanos. Imediatamente, o presidente do partido, Marcos Pereira, negou rever a posição.

Segundo pesquisa Real Time Big Data, divulgada em 30 de julho, o senador lidera as intenções de voto com percentuais que variam de 36% a 38%, a depender dos cenários.

Diante do impasse, o irmão gêmeo de Cleitinho, o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos), realiza na tarde desta sexta uma caminhada de apoio ao senador. A mobilização foi convocada por Gleidson em seu perfil no Instagram.

Batizada de “Caminhada de Fé e Espiritualidade”, a manifestação terá um trajeto de cerca de 40 km, saindo de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, até a Praça do Santuário, em Divinópolis.