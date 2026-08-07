Romeu Zema declara patrimônio de R$ 178 milhões ao TSE; veja os bens do candidato
O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 178,7 milhões ao registrar sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026.
O valor representa um aumento de R$ 49,1 milhões em relação à declaração apresentada nas eleições de 2022, quando Zema informou possuir R$ 129,7 milhões em bens ao concorrer à reeleição no governo mineiro.
A maior parte do patrimônio está concentrada em uma participação em uma holding familiar, avaliada em R$ 94 milhões, criada para administrar bens e investimentos da família. O candidato também declarou R$ 56,2 milhões em um fundo de investimentos e R$ 4,3 milhões em aplicações de renda fixa. Olhando o depósito bancário em conta corrente no país, Zema afirmou ter somente R$ 14,86.
A lista de bens inclui ainda aplicações de renda fixa, fundos de investimento em ações, participação em cooperativa de crédito, uma casa residencial reformada avaliada em R$ 704,8 mil e um terreno recebido por doação no valor declarado de R$ 70 mil.
Zema, empresário do setor varejista antes de ingressar na política, foi eleito governador de Minas Gerais em 2018 e reeleito em 2022. Em 2026, ele disputa pela primeira vez a Presidência da República e teve sua candidatura oficializada pelo partido Novo. A declaração patrimonial faz parte dos documentos apresentados pelos candidatos no processo de registro eleitoral.
Confira a lista completa
- Caderneta de poupança : R$ 119,02
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) : R$ 3.964.283,93
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) : R$ 4.306,56
- Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado : R$ 397.866,26
- Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) : R$ 337.400,33
- Terreno recebido em doação: R$ 70.000,00
- Quotas ou quinhões de capital : R$ 393.000,00
- Imóvel residencial reformado : R$ 704.864,25
- Quotas ou quinhões de capital – Participação em seguradora: R$ 3.666.680,00
- Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado : R$ 1.556.006,67
- Quotas ou quinhões de capital – Participação em holding familiar: R$ 94.498.898,00
- Quotas ou quinhões de capital – Participação em empresa imobiliária: R$ 47.000,00
- Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado : R$ 56.218.194,15
- Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) : R$ 362,56
- Quotas ou quinhões de capital : R$ 3.959,16
- Depósito bancário em conta corrente no País : R$ 9.848,34
- Depósito bancário em conta corrente no País: R$ 14,86
- Quotas ou quinhões de capital – Participação em instituição financeira: R$ 16.834.806,00