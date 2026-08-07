Romeu Zema declara patrimônio de R$ 178 milhões ao TSE; veja os bens do candidato

Declaração representa um aumento de R$ 49,1 milhões em relação à apresentada em 2022, quando político disputou reeleição em MG

Declaração representa um aumento de R$ 49,1 milhões em relação à apresentada em 2022, quando político disputou reeleição em MG

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 178,7 milhões ao registrar sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026.

O valor representa um aumento de R$ 49,1 milhões em relação à declaração apresentada nas eleições de 2022, quando Zema informou possuir R$ 129,7 milhões em bens ao concorrer à reeleição no governo mineiro.

A maior parte do patrimônio está concentrada em uma participação em uma holding familiar, avaliada em R$ 94 milhões, criada para administrar bens e investimentos da família. O candidato também declarou R$ 56,2 milhões em um fundo de investimentos e R$ 4,3 milhões em aplicações de renda fixa. Olhando o depósito bancário em conta corrente no país, Zema afirmou ter somente R$ 14,86.

A lista de bens inclui ainda aplicações de renda fixa, fundos de investimento em ações, participação em cooperativa de crédito, uma casa residencial reformada avaliada em R$ 704,8 mil e um terreno recebido por doação no valor declarado de R$ 70 mil.

Zema, empresário do setor varejista antes de ingressar na política, foi eleito governador de Minas Gerais em 2018 e reeleito em 2022. Em 2026, ele disputa pela primeira vez a Presidência da República e teve sua candidatura oficializada pelo partido Novo. A declaração patrimonial faz parte dos documentos apresentados pelos candidatos no processo de registro eleitoral.

Confira a lista completa