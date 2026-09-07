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Política

Caiado diz que Lula não tem ‘autoridade moral’ para falar de patriotismo e soberania

Ele voltou a prometer que indicará apenas mulheres para o Supremo Tribunal Federal (STF) caso seja eleito

Estadão Conteúdo

Ronaldo Caiado, do PSD
Ronaldo Caiado, do PSD Reprodução

O candidato do PSD à Presidência, Ronaldo Caiado, criticou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira, 7. Disse que o petista não tem “autoridade moral” para falar de patriotismo e soberania no Dia da Independência.

“Ele devolveu o Brasil ao crime. Ele devolveu o Brasil à corrupção. Ele devolveu o Brasil ao maltrato das pessoas. Ele hoje não tem autoridade moral para falar nem de patriotismo, muito menos de soberania”, declarou o presidenciável a jornalistas em Goiânia, onde assistiu ao desfile cívico-militar pelo 7 de setembro ao lado do governador de Goiás e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB).

Caiado voltou a prometer que indicará apenas mulheres para o Supremo Tribunal Federal (STF) caso seja eleito e justificou: “Eu sei que a partir daí, nós não assistiremos mais situações tão pertinentes como estas que nós estamos assistindo no Brasil “

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