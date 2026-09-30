Entenda em quantos candidatos temos que votar nas eleições de 2026 e a ordem na urna

Nas eleições gerais, o cidadão precisa fazer seis escolhas sequenciais. Conhecer as regras evita erros e garante que o voto fortaleça tanto o Legislativo quanto o Executivo.

Em 2026, o eleitor brasileiro vai às urnas para escolher exatamente seis representantes políticos. A dúvida sobre em quantos candidatos temos que votar nas eleições é frequente porque o número de cargos em disputa varia drasticamente conforme o ciclo eleitoral. Diferente do pleito municipal, as eleições gerais exigem a definição de nomes para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Senado Federal, Governos Estaduais e Presidência da República. Entender essa dinâmica e a ordem correta de digitação é o primeiro passo para garantir que todas as escolhas sejam registradas corretamente no sistema da Justiça Eleitoral e não sejam anuladas por desatenção.

O contexto histórico e a lógica da sequência de votação

A estrutura atual do processo eleitoral brasileiro é resultado de sucessivas reformas na legislação política. Durante muito tempo, a ordem de aparição dos cargos na urna eletrônica começava pela disputa estadual. No entanto, uma alteração promovida pela Lei nº 12.976, sancionada em 2014, modificou o artigo 59 da Lei das Eleições, estabelecendo uma nova prioridade para a escolha dos parlamentares.

O objetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Congresso com essa mudança foi valorizar o voto proporcional. Ao colocar a escolha para deputado federal logo no início do processo, o sistema força o cidadão a dar atenção ao parlamento antes de chegar aos cargos majoritários, que tradicionalmente concentram o interesse popular e a cobertura da imprensa. Essa inversão estratégica busca reduzir os votos brancos e nulos no Poder Legislativo.

Além disso, o ano de 2026 marca a renovação de dois terços do Senado. Isso significa que, diferentemente de 2022, quando apenas uma vaga estava em disputa por estado, agora cada unidade da federação elegerá dois senadores simultaneamente. Essa particularidade constitucional exige atenção redobrada do eleitor para não desperdiçar o segundo voto e compreender o impacto dessa escolha na governabilidade do país.

O passo a passo da escolha na cabine eleitoral

Para que o processo transcorra sem lentidão nas zonas eleitorais, é essencial memorizar a sequência exata exigida pelo sistema eletrônico. A urna não permite pular etapas ou alterar a ordem pré-programada. O ciclo começa no âmbito legislativo e termina no comando do Poder Executivo federal.

O primeiro voto exigido é para deputado federal, composto por quatro dígitos. Em seguida, a tela solicitará o número para deputado estadual ou distrital, que exige a digitação de cinco números. Logo após, o eleitor fará suas escolhas para a câmara alta do Congresso Nacional. Será necessário digitar três dígitos para a primeira vaga de senador e, na sequência, mais três dígitos para a segunda vaga de senador.

Finalizada a etapa do Legislativo, a urna passa para a escolha dos chefes do Executivo. O quinto voto é destinado ao cargo de governador do estado, com dois dígitos. Por fim, o processo é encerrado com a escolha para presidente da República, que também exige apenas dois números. Após cada etapa, é obrigatório conferir a foto, o nome e o partido na tela antes de apertar a tecla verde para confirmar.

O peso do parlamento e a estratégia dos partidos políticos

A ordem estabelecida pela Justiça Eleitoral tem um impacto profundo na sobrevivência financeira das siglas partidárias. O primeiro voto digitado na urna, o de deputado federal, é considerado o mais importante pela cúpula das agremiações. É a soma desses votos em todo o país que define o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados e, consequentemente, a fatia que cada legenda receberá do bilionário Fundo Partidário e do tempo de propaganda eleitoral para os próximos quatro anos.

No xadrez político regional, a disputa pelas duas cadeiras do Senado movimenta as alianças para os governos estaduais. Como a eleição majoritária não transfere votos para o partido, as campanhas formam chapas robustas, tentando associar fortemente os candidatos ao Senado aos nomes que disputam o governo e a Presidência. Os partidos investem pesado para que o eleitor vote na chapa completa, garantindo base de apoio para o futuro chefe do Executivo.

Essa amarração política explica por que as campanhas insistem tanto na distribuição da famosa colinha em papel. Os diretórios sabem que o eleitor tende a lembrar facilmente do candidato a presidente, mas frequentemente esquece os números extensos dos deputados, o que pode esvaziar o projeto de poder da legenda no Congresso Nacional e enfraquecer sua capacidade de negociação política.

Dúvidas frequentes sobre as regras de votação

Posso votar no mesmo candidato ao Senado duas vezes? Não. Se o eleitor digitar o número do mesmo político para a primeira e para a segunda vaga, a urna eletrônica registrará o primeiro voto normalmente, mas anulará automaticamente a segunda escolha. É obrigatório escolher dois nomes diferentes para que ambos os votos para o Senado sejam validados e contabilizados.

O que acontece se eu errar o número na hora de digitar? Se você perceber o erro antes de apertar a tecla verde, basta pressionar a tecla laranja de correção. A ação apaga os números digitados e permite que você insira a sequência correta. Após confirmar no botão verde, o voto é computado na urna e não há como voltar atrás ou alterar a escolha.

É permitido consultar o celular na cabine de votação? O uso de telefones celulares, máquinas fotográficas ou qualquer equipamento eletrônico é rigorosamente proibido dentro da cabine. O aparelho deve ser desligado e entregue aos mesários ou guardado antes de o eleitor se dirigir à urna. A única forma permitida e recomendada de consulta é a anotação em uma folha de papel.

O sucesso do processo democrático depende diretamente da informação clara e da preparação prévia de cada cidadão. Levar os números anotados fisicamente não apenas agiliza o fluxo nas seções eleitorais, evitando filas extensas, mas também garante que a escolha dos representantes que formularão as leis e administrarão o orçamento público seja feita de forma consciente, soberana e livre de erros técnicos.